Maroc : Moulay El Hassan et Lalla Khadija, l’héritier et la princesse

WHO’S WHO DE LA FAMILLE ROYALE (1/3) – Lorsqu’on évoque la famille royale marocaine, comment ne pas commencer par les deux enfants du roi ? Bien qu’encore jeunes, Moulay El Hassan et Lalla Khadija ont déjà appris à tenir leur rang et apparaissent régulièrement lors d’événements officiels. Tout en veillant à ce qu’ils reçoivent une éducation solide et sérieuse, qui les prépare à aborder au mieux le monde de demain, le roi n’hésite pas à leur témoigner son affection.