« Les monarchies du Golfe jouent l’ambiguïté entre Pékin et Washington »

Le président chinois Xi Jinping, en Arabie Saoudite, le 8 décembre 2022, accueilli par le prince Mohammed Ben Salman (MBS). © ROYAL COURT OF SAUDI ARABIA/Anadolu Agency via AFP

Alliés traditionnels des États-Unis dans le Golfe, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n’hésitent plus à diversifier leur politique étrangère, quitte à nouer des partenariats avec les rivaux de Washington. Deux exemples récents illustrent ce changement de cap : le sommet Chine-CCG (Conseil de coopération du Golfe) avec la visite du président chinois Xi Jinping à Riyad, du 7 au 9 décembre, et la décision de l’OPEP+ de fixer des quotas pétroliers, vue par l’administration Biden comme une faveur à la Russie.