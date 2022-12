Fintech : Cameroun, Nigeria, Bénin, Jumo poursuit son expansion

En marge de l’Africa Financial Industry Summit (Afis) organisé à Lomé les 28 et 29 novembre dernier, la directrice générale pour l’Afrique de Jumo, Buhle Goslar, a dévoilé le plan de développement de la fintech pour l’année à venir : Cameroun au premier trimestre, puis Nigeria et Bénin au deuxième.

De nouveaux produits marchands seront également lancés en Ouganda et au Ghana au cours du premier semestre, sans qu’on en connaisse les détails.

