Guinée – Massacre du 28 septembre : à la barre, Dadis charge Sékouba Konaté et Alpha Condé

Il y a une semaine, il parlait à mi-voix, se plaignant de grippe et de palu. Ce 12 décembre, Moussa Dadis Camara déborde d’énergie et on croit le revoir du temps où il était au pouvoir, s’érigeant en acteur vedette de shows télévisés. Vêtu d’un chic Faso dan fani, vêtement traditionnel du Burkina Faso où il vit, une pile de notes – dans laquelle il se perd régulièrement – devant lui, l’ancien président guinéen comparaît finalement à la barre.

