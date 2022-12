Quand Wizkid plante une deuxième fois son public ivoirien

La colère gronde chez les Ivoiriens, lassés d’être relayés au second plan. Alors qu’il devait se produire au Sofitel Hôtel Ivoire dimanche 11 décembre, Wizkid a préféré s’extirper en catimini. Et s’envoler en jet privé à la dernière minute pour rejoindre Cotonou et chanter au festival WeLovEya. Un problème d’agenda, de programmation de dates simultanées ? Le doute plane.

Pour la journaliste et présentatrice à Canal+ Afrique Florelle Manda, l’ambassadeur de la naija pop – dont le cachet du concert abidjanais s’élèverait à 100 millions de francs CFA – aurait opté pour la ville où le nombre de tickets vendus étaient le plus important. C’est pourtant un public ivoirien venu en nombre qu’il a laissé dans l’attente jusqu’à 22 heures dans la salle de concert.

Hier soir Wizkid était booké à Abidjan et à Cotonou! Mais ce sont seuls ses fans béninois qui ont pu assister à son show. Les ivoiriens sont fâchés car il était absent, on ne les a pas prévenu. Ça fait 2 fois. Je comprends. Suite en dessous 👇🏾 pic.twitter.com/XnSt8jLgvL — Florelle Manda (@FlorelleManda) December 12, 2022

Pas même un message d’excuse

C’est via le réseau social Instagram que les fans ont pu, dans un premier temps, découvrir la star nigériane s’afficher dans son avion et quitter Abidjan. L’annulation de trop pour les Ivoiriens. Et pour cause, un peu plus tôt dans l’année, le prince de l’afrobeats avait demandé le report de sa prestation initialement prévue à Abidjan en avril 2022 à juin, invoquant les risques liés à la pandémie.

Cette fois-ci, aucune annonce officielle de sa part, pas même un message d’excuse. Alors que la veille Wizkid annulait un énième concert, à Accra, la capitale du Ghana, et exprimait dans la foulée ses regrets auprès du public ghanéen sur les réseaux sociaux. Le manque de considération certain envers le public ivoirien n’a pas tardé à attirer les foudres des principaux intéressés, qui ont dépensé entre 50 000 et 150 000 francs CFA (entre 76 et 230 euros) pour assister au concert sans avoir la garantie d’être remboursés.

Wizkid exagère . C’est vraiment une grosse foutaise . Aucun message d’excuse ,ça fait 2 fois qu’il fait ca . Il s’agirait maintenant aux ivoiriens dimposer le respect aux artistes internationaux. 100 milles et ne pas respecter le public ? C’est n’importe quoi — Keke sans Os💀 (@La_Richor) December 11, 2022

Il ne faut plus qu’on se foute des Ivoiriens

Une colère partagée par les organisateurs. « Pour une fois, la pierre n’est pas à jeter sur le comité d’organisation. Vous méritez le respect. Le reste du staff [de Wizkid], ses musiciens, sont à Abidjan. Et tant que le tort ne sera pas réparé, ils ne bougeront pas, s’est indigné l’animateur et humoriste ivoirien Willy Dumbo sur la scène de la salle de spectacle, en s’exprimant au nom de tous les organisateurs. C’est fini, il ne faut plus qu’on se foute des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas payer 50, 100 ou 150 000 francs CFA pour qu’un individu se foute de vous. Il y en a marre ! »