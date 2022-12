Qatar 2022 : Royal Air Maroc mobilise 30 avions pour la demi-finale

Suite à la qualification du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du monde, Royal Air Maroc (RAM) a annoncé la mobilisation d’environ 30 avions gros porteurs pour assurer le transport des supporters marocains. Ces vols spéciaux reliant Casablanca-Doha seront programmés les 13 et 14 décembre prochains pour le match opposant le Maroc à la France.

Même si la compagnie aérienne n’a pas encore dévoilé le nombre exact de billets mis en vente, plusieurs médias marocains parlent déjà d’environ 9000 billets. Les différents avions affrétés dans les opérations précédentes ont une capacité allant de 274 à 340 places.

« Tous derrière les Lions de l’Atlas »

Le dispositif aérien qui a été mis en place en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et des sports et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) est exceptionnel. « De par notre mission de service public et dans le but de faire rayonner le Maroc et soutenir notre équipe nationale, Royal Air Maroc ne lésinera pas en moyens techniques et humains. Nous sommes tous derrière les Lions de l’Atlas », a d’ailleurs déclaré le président-directeur général de RAM, Abdelhamid Addou dans un communiqué officiel.

La commercialisation de ces billets au tarif spécial de 5 000 dirhams l’aller-retour (1 290 euros), débute ce lundi 12 décembre. Elle se fera via le réseau officiel de RAM, auprès d’agences commerciales, centres d’appels et site officiel. Mais également au travers d’agences indépendantes de voyages.

En parallèle, la compagnie nationale a annoncé également qu’elle offrait des « facilités de déplacements » aux supporters de l’équipe nationale déjà présents au Qatar et ayant empruntés les vols de la compagnie. Ainsi, le communiqué de RAM informe du maintien des vols programmés dans la nuit du 10 au 11 décembre permettant aux supporters qui le souhaitent de rentrer au Maroc.

Modifications sans frais ni pénalité

Dans le cas où les supporters voudraient rester plus longtemps à Doha, RAM facilite le changement de leurs dates de retour. Toute modification sur les vols programmés les 19, 20 et 21 décembre se fera sans frais ni pénalité.

Pour rappel, un dispositif similaire avait été mis en place pour le match Maroc-Portugal en quarts de finale. Entre vendredi 9 décembre et samedi 10 décembre, 2 500 premiers billets avaient été mis en vente. Puis 1250 tickets supplémentaires, après que la plateforme informatique de RAM avait été prise d’assaut et que les bugs s’accumulaient.

Cette première opération commerciale, bien que présentée comme « réussie » par RAM, avait déçu beaucoup de supporters qui n’avaient pas réussi à réserver leurs billets, ni en ligne ni auprès d’une agence RAM. Cette fois, le nombre de vols mis à dispositions ainsi que l’implication des agences de voyages devraient permettre de satisfaire le plus grand nombre.