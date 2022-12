Côte d’Ivoire : l’usine de la Mé, nouvel espoir des Abidjanais

Lancés en 2018, les travaux de construction de l’usine de traitement d’eau potable de la Mé ne se sont jamais arrêtés et ce même au plus fort de la pandémie de Covid-19. Ce projet d’ampleur installé sur 9 hectares et situé à 35 kilomètres d’Abidjan, sur les rives du fleuve Mé, fait partie de la stratégie du gouvernement pour combler le déficit d’approvisionnement en eau potable de la capitale économique ivoirienne et de son agglomération. L’urbanisation accélérée d’Abidjan au cours de ces dernières années aura, en effet, créé de nouveaux besoins en eau.