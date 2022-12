Qatar 2022 : comment Regragui a mené le Maroc en quarts

Vahid Halilhodžić est bien trop intelligent et expérimenté pour ignorer que ses chances de s’asseoir sur les bancs de touche qatariens lors de la Coupe du monde s’amenuisaient à mesure que l’évènement approchait. Recruté au mois d’août 2019 pour remplacer Hervé Renard, parti en Arabie saoudite, le Bosnien était de plus en plus critiqué par la presse sportive marocaine et une partie des supporters.

Parmi les griefs, une CAN 2022 considérée décevante malgré un quart de finale face à l’Égypte (1-2), la gestion des cas de certains joueurs (Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui notamment) ou un jeu jugé pas assez audacieux.