Mali – Guinée : Alpha Condé et Karim Keïta sous sanctions des États-Unis

Karim Keïta et Alpha Condé.

Le Trésor américain a publié le 9 décembre une liste de plus de quarante personnalités visées par des sanctions pour des faits de corruption et de violations des droits de l’homme. Parmi les cibles de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’organisme de contrôle financier du Département du Trésor, figure l’ancien président guinéen Alpha Condé. Renversé par le colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021, l’ancien chef de l’État guinéen est accusé « de graves violations des droits de l’homme pendant son mandat ».

« Violences »