Maroc : pourquoi Adil Douiri rachète Ain Ifrane à Castel

Le mystère se dissipe autour de la cession des eaux minérales exploitées par la Société des boissons du Maroc (SBM, anciennement Brasseries du Maroc). L’entreprise, propriété du groupe français Castel, vient d’annoncer être entrée en négociations exclusives pour la cession de son activité « eau minérale » (sa marque Ain Ifrane et de son usine d’embouteillage) au profit de Mutandis, groupe fondé et dirigé par le banquier et ancien ministre Adil Douiri.