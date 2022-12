Charles Blé Goudé a été ministre de la Jeunesse de Laurent Ggagbo entre 2010 et 2011. © DR.

Après onze années d’exil et de prison, Charles Blé Goudé est de retour sur le sol ivoirien, deux ans et demi après son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI). L’ancien « général de la rue », qui s’affiche désormais comme un partisan du dialogue et qui entend bien reprendre une place centrale sur la scène politique ivoirienne, fait cependant face à plusieurs obstacles de taille.