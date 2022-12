Afrique – États-Unis : un sommet et dix dossiers chauds

Il y aura bien sûr des photos de groupe, des accolades chaleureuses et des messages de félicitations enthousiastes. Mais durant trois jours, du 13 au 15 décembre, il y aura surtout des centaines réunions parallèles, plus au moins discrètes. Car pour les dirigeants africains invités à prendre part au sommet États-Unis – Afrique à Washington, c’est une occasion unique de s’entretenir avec leurs homologues américaines – voire avec le président Joe Biden lui-même –, même si la Maison blanche n’a pas confirmé qu’il y aurait des rencontres en tête-à-tête.

>> Lire cet article en anglais sur The Africa Report : Africa – US : 10 lobbying campaigns to watch at next week’s Leaders Summit <<<