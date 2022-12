Ghana : la Banque centrale au chevet du système bancaire ?

La Banque centrale du Ghana (BoG) est contrainte d’agir en tant que prêteur de dernier recours pour le système bancaire, car la restructuration de la dette intérieure prive les institutions financières des revenus tirés des titres publics. C’est la dernière décision en date dans un pays – au bord du défaut de paiement – qui se bat contre la récession.

Le 5 décembre, les détenteurs de la dette intérieure ont été invités à échanger leurs titres contre de nouvelles obligations qui ne rapporteront aucun intérêt jusqu’en 2024, date du premier versement de 5 %, qui passera à 10 % en 2025.