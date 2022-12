Guinée équatoriale : Obiang investi pour un sixième mandat

Au pouvoir depuis plus de 43 ans et âgé de 80 ans, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a été réélu avec 94,9 % des suffrages le 20 novembre à la tête de la Guinée équatoriale.

La cérémonie d’investiture s’est déroulée à Malabo devant de nombreux invités dont ses homologues du Congo, du Burundi, de São Tomé-et-Principe, du Zimbabwe et de la Centrafrique.

Parti majoritaire

« Je ne suis pas le président d’un groupe tribal ou ethnique ou d’une croyance particulière, j’ai été élu par tout le peuple de Guinée équatoriale […], je suis et serai toujours le président de tous les Équato-guinéens », a-t-il lancé après avoir prêté serment devant les juges du Tribunal constitutionnel et les élus de l’Assemblée nationale et du Sénat, au sein desquels son parti a également remporté la totalité des sièges lors du scrutin du 20 novembre.

Comme pour les cinq scrutins précédents, Teodoro Obiang a été réélu avec plus de 90 % des suffrages, cette fois contre un candidat du seul parti d’opposition qui ne soit pas interdit et un autre issu d’un mouvement jusqu’alors allié au parti au pouvoir.

(avec AFP)