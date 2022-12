Tchad : Hinda Déby Itno, de reine de N’Djamena à étudiante de Neuilly

[Série] Femmes de l’ombre… et de pouvoir (2/5) – À l’ouest de Paris, dans la banlieue chic et bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, la discrétion est de mise. Ici, l’élite côtoie l’élite. Le patrimoine moyen d’un contribuable habitant la ville, selon une étude de 2022, atteint près de 3 millions d’euros et, sur 1 000 ménages, près de 150 sont soumis à l’impôt sur la fortune. Alors forcément, dans les écoles de la ville, les meilleurs professeurs forment les plus jeunes à prendre la succession de leurs parents. Critique, le sociologue Pierre Bourdieu appelait le phénomène « reproduction sociale ». Mais, à Neuilly-sur-Seine, dans l’ex-fief de Nicolas Sarkozy, c’est simplement un système bien huilé.