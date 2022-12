Présidence de l’Uemoa : les dessous de la nomination de Mohamed Bazoum

Le 5 décembre à Abidjan, le nouveau président de l’Uemoa était absent. Mohamed Bazoum était en effet à Paris avec son gouvernement, dans le but de faire financer le Plan de développement économique et social 2022-2026 du Niger. Patrice Talon, pressenti depuis plusieurs mois, n’avait pas non plus fait le déplacement.

Le chef de l’État béninois avait conditionné sa prise de fonction à l’attribution du poste de président du Conseil des ministres à son pays et donc, à son ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. Cette proposition inédite faisait débat. Elle a donc été officiellement discutée, avant l’ouverture officielle du sommet, lors du huis clos qui a duré une quarantaine de minutes, entre les trois seuls présidents présents : Alassane Ouattara (ADO) bien sûr, mais aussi Macky Sall et Umaro Sissoco Embaló.