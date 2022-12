Est de la RDC : le Kenya et le spectre de l’enlisement

C’était le 2 novembre. Alors que les troupes kenyanes sont sur le départ et s’apprêtent à rejoindre l’est de la RDC, William Ruto leur demande de s’arrêter un instant pour prier. « Père céleste, devant toi se trouvent des hommes et des femmes des Forces de défense du Kenya [KDF] qui sont en mission pour protéger l’humanité en RDC, commence-t-il. Nous prions pour que vous leur donniez le savoir-faire et les protégiez dans cette mission délicate… Au nom de Jésus ! » Plus tard, justifiant cette sortie impromptue, il expliquera qu’il lui semblait important de « placer nos soldats dans les mains de Dieu ».

