Sénégal : devant le juge, Ousmane Sonko et Adji Sarr se renvoient la balle

Adji Sarr et Ousmane Sonko à la sortie du palais de justice, à Dakar le 6 décembre 2022. Adji Sarr (C), the accuser of Senegalese opponent and Pastef party leader, Ousman Sonko, leaves the judge’s office after a confrontation with Sonko, who is accused in a rape case, at the Dakar courthouse, on December 6, 2022. © SEYLLOU/AFP