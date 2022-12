RDC : quand Joseph Kabila et Moïse Katumbi hésitent sur la stratégie à adopter

Déclarés ou non, les adversaires de Félix Tshisekedi sentent-ils la pression monter ? La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) vient de fixer au 20 décembre 2023 la date des prochaines élections générales et, même si l’hypothèse d’un glissement du calendrier n’est pas à écarter, chacun tente de se positionner. C’est vrai aussi bien du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), que dirige l’ancien président Joseph Kabila, que d’Ensemble pour la République, la formation de Moïse Katumbi. Deux partis qui ont fait un pas sur le chemin de la réconciliation et qui s’apprêtent à tenir, en cette fin d’année, d’importantes assises.