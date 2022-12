Parmi les personnalités qui ont eu recours aux service d’agences françaises ou ont été approchées : Cellou Dalein Diallo, Andry Rajoelina, Khalifa Haftar et Hamed Bakayoko. © MONTAGE JA : Sylvain Cherkaoui pour JA ; Tiziana FABI / AFP ; LIBYA ALHADATH TV / AFP ; Cyrille BAH / Anadolu Agency/AFP

Le troisième et dernier volet de notre enquête, dont les premiers épisodes sont à retrouver ici et ici, se penche sur les activités de certains concurrents d’Avisa en Afrique, qui, de Kinshasa à Benghazi en passant par Conakry et Abidjan, tentent de bousculer les agences de communication traditionnelles comme Havas, Publicis ou Image 7.