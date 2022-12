Samuel Eto’o : coup de pied arrêté sur youtubeur

Au terme de la victoire des Lions indomptables sur la Seleção brésilienne, le 2 décembre à Doha, le Camerounais lambda semblait bien digérer l’élimination de son pays de la phase finale de la Coupe du monde de football.

« Le Cameroun est champion du monde, puisqu’il a battu la meilleure équipe du monde », affirmait même l’artiste camerounais Maahlox le Vibeur sur le plateau de « À l’Affiche Planète Afro » de la chaîne France 24. Une analyse nuancée, avec un sourire tendre, par le chanteur Yannick Noah, sous le regard bon enfant de Claudy Siar : « Même quand on est dans la me…, on trouve le moyen de rigoler avec ça ! On a été battu proprement mais on trouve encore le moyen de dire qu’on a battu l’équipe C du Brésil, et on est content avec ça ».

L’ancien footballeur qui dirige aujourd’hui la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) serait-il enfin sur la même longueur d’onde que l’ancienne gloire du tennis, le second degré en moins ? L’actualité laisse transparaître une certaine nervosité de Samuel Eto’o fils qui, il est vrai, avait pronostiqué une finale de la Coupe du monde remportée par son équipe, face au Maroc.

Vidéos virales

Est-ce par fair-play ou pour voir le Brésil éliminé que le boss de la Fécafoot est resté au Qatar, notamment pour assister au huitième de finale qui opposait le pays de Pelé à la Corée du Sud ? Toujours est-il que cette confrontation s’est conclue, hors terrain, par un coup de pied qui n’avait rien d’un tir au but. Et les vidéos virales sont évidemment là pour l’attester…

Sadouni SM aurait provoqué l’ire d’Eto’o en revenant sur le match Cameroun-Algérie du 29 mars

À la sortie du stade 974, ce lundi, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan se prête de bonne grâce à plusieurs demandes de selfies, avant de changer soudainement d’humeur. C’est alors avec véhémence qu’il se dirige vers un individu qui le filme. Le site DZ Foot dévoilera qu’il s’agissait du youtubeur algérien Sadouni SM…

L’entourage de Samuel Eto’o le retient, alors qu’il commence à « charger » son interlocuteur avec un énervement manifeste. Alors que la personne prise à partie continue de filmer en reculant, on lui arrache sa caméra. Le vidéaste tente de la récupérer, sans s’occuper davantage de l’ancien champion. Alors que la lutte amène l’homme à se courber, Eto’o vient lui asséner un coup de pied dans la poitrine. Comme il fallait s’y attendre, le « shoot » du buteur international projette l’homme à terre, et le média La Opinión-Los Angeles (important quotidien hispanophone aux États-Unis) poste la captation sur les réseaux sociaux…

Selon certaines sources, Sadouni SM aurait provoqué l’ire d’Eto’o en revenant sur le match Cameroun-Algérie du 29 mars dernier, confrontation à l’issue de laquelle des Algériens éliminés du Mondial avaient subodoré une corruption de l’arbitre Bakary Gassama… Dans une vidéo postée après l’agression de Doha, le youtubeur annonçait son intention de porter plainte contre l’ancien joueur de foot…