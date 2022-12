Le tfaya, par la cheffe marocaine Yasmina Ksikes

RECETTES DE CHEFS (3/5) – Installée aux États-Unis depuis vingt-six ans, la cheffe Yasmina Ksikes, originaire de Casablanca, s’est fait un nom à Los Angeles, où elle revisite et sublime les plats marocains sous son label, Lalla Mina. Son créneau : saisonnalité et préservation des savoir-faire. Propriétaire d’un potager, elle met à l’honneur les légumes et les épices de son pays.

Savoureuse et gourmande, sa cuisine est agrémentée de cannelle, de gingembre, de citron confit et de safran. Pour les lecteurs de Jeune Afrique, elle livre sa recette de choux de Bruxelles – « un beau légume d’hiver » –, caramélisés aux canneberges. Une préparation « simple, jouant la carte du sucré-salé, à savourer comme mets principal végétarien ou pour accompagner une protéine ».

Ingrédients :

500 grammes de choux de Bruxelles

2 oignons hachés en fines lamelles

150 g de canneberge séchée

½ tasse de persil haché

2 cuillères à café d’huile d’olive

½ tasse de sirop d’érable

1 bâton de cannelle

1 pincée de piment de Cayenne

1 càc de zeste d’orange

des amandes croustillantes

« Le tfaya », par Yasmina Ksikes

Recette :

Préchauffez votre four à 200 degrés.

Faites blanchir les choux de Bruxelles pendant 5 mn.

Mettez en glace la préparation pour préserver la couleur et le goût.

Faites chauffer une poêle, puis faites caraméliser les oignons jusqu’à ce qu’ils deviennent transparents.

Coupez les choux de Bruxelles en deux et mélangez-les à l’huile d’olive. Salez et poivrez.

Placez le plat sur une plaque à four et faites cuire pendant 15 mn jusqu’à ce que les choux deviennent bien dorés.

Créez une sauce en mélangeant le sirop d’érable, le piment de Cayenne et le zeste d’orange, et faites chauffer à feu doux.

Mêlez les canneberges et les oignons aux choux de Bruxelles, puis versez la sauce par-dessus.

Une fois les choux prêts, saupoudrez-les d’amandes pilées croustillantes et de persil.

Yasmina Ksikes donne des cours chez elle et dispense des formations privées. Elle est aussi traiteur privé. Son site : Lallaminala.com