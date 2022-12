Le président du Niger, Mohamed Bazoum, dernier civil du G5 Sahel

Dans les sommets de l’Union africaine (UA), la photographie des chefs d’État fait partie du rituel. On attend les retardataires, on échange quelques banalités puis on s’y place, par ordre d’importance. Chacun connaît son rang, comme à Niamey ce 25 novembre, à l’occasion du rendez-vous consacré à l’industrialisation et à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) . Mohamed Bazoum, qui accueille ses pairs, trône au centre. Le président nigérien est encadré du Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et du Rwandais Paul Kagame.