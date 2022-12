Maroc-Espagne : à Melilla, un migrant traverse la frontière en parapente

Faut-il en rire ou en pleurer ? Jeudi après-midi, deux citoyens déclaraient avoir vu un individu franchir, en parapente, une clôture frontalière entre le Maroc et Melilla. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On pourrait en sourire si l’on considérait la scène comme un happening aérien de nature à rappeler, avec élégance, la problématique quotidienne des migrations contrariées aux portes de l’enclave espagnole en terre africaine.

Un « happening » ? Le doute est permis, le parapentiste s’étant enfui après avoir atterri. Les autorités espagnoles le soupçonnent en tout cas de vouloir se rendre en Europe. Pour autant, l’identité, la nationalité et la localisation actuelle de la personne en question restent inconnues, ce qui renforce le panache de ce migrant volant et alimente le bouche-à-oreille amusé qu’il a suscité.

La scène, virale, pourrait pourtant faire pleurer quelques jours après une publication de la cellule d’enquête Lighthouse Reports – qui regroupe plusieurs titres de la presse internationale – revenant en détail sur la mort de 23 migrants, le 24 juin dernier, et sur la responsabilité présumée de l’Espagne dans ce drame arrivé à sa frontière avec le Maroc.

A man paraglides across the Spain-Morocco border in Melilla, the latest surreal example of the absurdities of the modern asylum system.



This year, dozens of Sudanese refugees died at this same border, while Spain (and the EU) spend millions on new tech and constructing fences. pic.twitter.com/KvKtWleBZS