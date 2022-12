Avisa Partners et 35°Nord : du Mali à la Guinée, les dessous d’un lobbying orchestré depuis Paris

• Le deuxième volet de notre enquête consacrée à Avisa Partners se penche sur son alliance avec 35°Nord.

• Lors de la présidentielle malienne de 2018, les deux agences ont travaillé pour l’opposant Soumaïla Cissé, provoquant la colère des services de renseignements français.

• Dans le cadre d’un contrat avec la Mauritanie, 35°Nord a fait modifier par Avisa plusieurs pages Wikipédia.

Le 21 octobre dernier, le gratin de l’art contemporain africain était réuni sous la halle du Carreau du Temple, à Paris. En sept ans, AKAA (Also Known As Africa) est devenue l’une des plus importantes foires d’art contemporain et de design consacrée à l’Afrique et à ses diasporas en France.