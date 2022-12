Cameroun : Grégoire Mba Mba est-il encore le baron de Kribi ?

Situé au large de la plage de Ngoye à Kribi, non loin de ce quai non aménagé où locaux et touristes aiment à se retrouver pour déguster du poisson frais cuit à la braise, le Copacabana affiche fière allure. Dernier-né des hôtels de cette cité balnéaire, son propriétaire voulait en faire le fleuron de l’industrie touristique de la ville. Pari réussi. L’établissement détone aussi bien par sa taille et son architecture moderne que par ses prix qui tutoient ceux des plus grands hôtels du pays.

Un peu à l’image de ce bâtiment immanquable pour quiconque visite la ville, le maître des lieux, Grégoire Mba Mba, fait figure d’acteur incontournable de Kribi et du département de l’Océan. Entrepreneur à succès, homme politique controversé, sénateur encarté au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir), c’est un personnage à plusieurs casquettes qui promène sa silhouette filiforme au restaurant de son hôtel tous les matins, juste après sa séance de sport.