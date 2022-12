La recette du wahé, souris d’agneau confite, par le Togolais Senda D. Waguena

RECETTES DE CHEFS (1/4) – Né au Togo en 1984, Senda D. Waguena a ouvert son restaurant parisien, Jujube, en septembre 2021. Globe-trotter des saveurs passé par une école hôtelière italienne, il maîtrise aussi bien la cuisine traditionnelle de Vénétie que l’usage de l’igname, de la banane plantain et, bien entendu, du piment. Adepte du foufou tel que l’accommodait sa mère, Senda D. Waguena nous offre sa version du Wahé, souris d’agneau confite, bouillon de légumes d’hiver.

Ingrédients (pour 4 personnes) :

4 souris d’agneau

4 carottes

2 oignons

1 petit céleri branche

1 tête d’ail

2 navets

1 petite courge

1 petit manioc

3 piments antillais

10 cl d’huile de palme rouge

300 g de fonio

100 g de raisins secs

2 cuillères à soupe de cinq épices, ou un mélange de cannelle, gingembre, muscade, coriandre, cardamome

4 cubes de fond de viande (veau, bœuf ou mouton, à défaut de faire son propre fond d’agneau)

2 c.s de moutarde

1 c.s de concentré de tomates

10 cl d’huile d’olive ou de beurre clarifié

Eau

Sel, poivre

« Le Wahé », par Senda David Waguena

Recette :

1/ Mettez le fonio dans un saladier, et ajoutez-y les épices, le sel, le poivre, l’huile d’olive ou le beurre clarifié. Frottez bien le fonio entre vos mains afin de bien enrober les grains de matière grasse et d’épices. Ajoutez la même quantité d’eau que de fonio, couvrez et cuisez, soit à l’étouffée soit au four, jusqu’à absorption complète de l’eau. Réservez.



2/ Lavez les légumes, épluchez-les et coupez-les en gros morceaux.



3 / Saisissez les souris d’agneau dans un grand faitout et réservez-les. Puis, dans le même faitout, mettez l’huile de palme et faites suer les légumes pendant 15 minutes. Retirez-les, ajoutez la tête d’ail juste coupée en deux et les souris d’agneau. Diluez le concentré de tomate, la moutarde et les cubes dans de l’eau et arrosez la viande avec. Il faut ensuite ajouter assez d’eau pour couvrir entièrement la viande avec une marge de 3 cm. Laissez mijoter pendant une heure. Incorporez ensuite les légumes et les piments sans les écraser. Couvrez le tout à niveau avec de l’eau si nécessaire selon le faitout utilisé. Mettez de nouveau le couvercle et laissez mijoter encore 30 minutes, au bout desquelles il faudra goûter, saler et poivrer à votre convenance. Filtrez le bouillon et mettez dans une soupière.



4/ Vous pouvez servir le fonio dans un grand plat pour plus de convivialité. Dressez par-dessus les souris d’agneau et les légumes, et parsemez d’herbes fraîches ciselées.

Pour les plus audacieux, ce plat peut être relevé avec une pâte de piment antillais, comme je le fais au restaurant.

J’aime servir ce plat accompagné d’une Lager bien fraîche ou d’un Bourgogne Hautes Côtes de Nuits-Les Jamées 2019 ; et, en boisson sans alcool, je conseille un cocktail à base de feuilles de corossol et d’oranger à peine écrasées, 2 cuillères à soupe de sucre de canne, de l’eau de coco et plein de glaçons.



Bonne dégustation !