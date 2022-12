Le spot lancé le 25 novembre dernier sur le compte YouTube du ministère marocain de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille se veut volontairement choc.

Des ecchymoses et des bleus se matérialisent sur le visage d’une jeune fille à mesure qu’elle reçoit insultes et messages de dénigrement sur ses réseaux sociaux, jusqu’à vaincre sa capacité émotionnelle à résister aux sarcasmes et aux invectives.