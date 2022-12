Gabon : léger séisme dans l’ouest du pays, pas de victime et peu de dégâts

Le tremblement de terre est survenu en milieu de matinée et son épicentre était situé près du lac d’Eganza, à quelque 200 kilomètres au sud-est de la capitale Libreville, et à 3,6 km de profondeur, a précisé l’USGS sur son site internet. D’une magnitude de 5,5, la secousse s’est produite en pleine forêt tropicale. Cette région abrite de petits villages épars.

Dégâts mineurs à Lambaréné

« Selon un premier constat, il n’y a pas eu de victimes et les dégâts sont légers, mais les autorités provinciales continuent les investigations pour avoir un bilan définitif des dégâts et des réelles conséquences engendrées par ce séisme », a indiqué le service de communication du gouvernement.

La plus grosse localité la plus proche est Lambaréné et ses quelque 30 000 habitants, à 37 km au nord de l’épicentre. Trois habitants contactés par l’AFP ont assuré qu’il n’y avait eu aucune victime dans la ville et que les dégâts étaient mineurs.

Le site de l’USGS précise que le séisme a affecté « une zone limitée » avec « peu ou pas de population exposée ».

(Avec AFP)