Côte d’Ivoire : Yopougon, le pari risqué d’Adama Bictogo

Adama Bictogo joue-t-il son avenir politique à la mairie de Yopougon ? Sa candidature dans cette immense commune d’un million et demi d’habitants très précaire de l’ouest d’Abidjan est sans aucun doute la première grande surprise de la séquence politique qui s’ouvre en Côte d’Ivoire, en vue des prochaines municipales dans moins d’un an. Élu il y a six mois président de l’Assemblée nationale, rien ne prédestinait le natif d’Agboville, une ville située à un peu moins d’une centaine de kilomètres au nord d’Abidjan, où il est par ailleurs député depuis 2011, à battre campagne dans les dédales de « Yop ».