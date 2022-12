Tentative de putsch à São Tomé-et-Principe : le principal suspect dénonce un « simulacre »

Patrice Trovoada à Paris, le 7 novembre 2018. Patrie Trovoada (Sao Tome et Principe), Premier ministre. A Paris, le 07.11.2018. © Vincent Fournier/JA

L’opposant et ex-président de l’Assemblée nationale de São Tomé-et-Principe Delfim Nevès, accusé par le Premier ministre Patrice Trovoada d’avoir commandité une « tentative de coup d’État » le 25 novembre dernier a dénoncé un « simulacre » destiné à le faire « éliminer ».

Suite à la tentative de putsch, il avait été arrêté après avoir été « dénoncé » comme le « commanditaire » d’une « tentative de coup d’État » par quatre hommes capturés après six heures d’échange de tirs au QG de l’armée, avait affirmé le Premier ministre Patrice Trovoada. Il a été remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire ce 29 novembre.

Ni le ministère de la Justice ni le parquet n’ont voulu dire si Delfim Nevès avait été inculpé, et de quoi le cas échéant. « Tout cela n’est qu’un simulacre, un montage », « visant à l’élimination physique de personnes qui peuvent être gênantes politiquement, et j’en fais partie », a dénoncé l’opposant lors d’une conférence de presse diffusée sur les réseaux sociaux et plusieurs médias santoméens en ligne.

Enquêtes

Le gouvernement a annoncé l’ouverture d’une deuxième enquête, en plus de celle sur la tentative de putsch, sur les circonstances des quatre décès. « Comment expliquer la mort de trois assaillants et de l’un des commanditaires présumés ? Comment éclaircir cette affaire devant la justice s’ils se sont déjà fait justice eux-mêmes ? », s’interroge l’ONG santoméenne Observatoire de la transparence-STP sur sa page Facebook.

L’Union européenne a « fermement condamné » la « tentative de coup d’État » en souhaitant que des enquêtes « fassent la lumière sur les faits (…) en conformité avec les droits humains et les valeurs démocratiques ».

(avec AFP)