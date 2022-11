CAN 2025 : à part l’Algérie, quels pays ont postulé pour remplacer la Guinée ?

Depuis le 20 novembre dernier et le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la CAN 2025 n’est plus vraiment au centre des discussions des dirigeants du football africain, et en particulier des responsables de la Confédération africaine de football (CAF), présents à Doha. Et pourtant, le temps presse. En octobre dernier, la compétition a été retirée à la Guinée, après que plusieurs missions d’inspection de la CAF ont constaté de trop nombreux retards concernant les infrastructures et les équipements.

La CAF avait fixé au 11 novembre la date limite pour que les pays intéressés par l’organisation de la compétition lui fassent parvenir un formulaire de déclaration d’intérêt et au 16 novembre, celle de l’envoi officiel de la candidature. L’Algérie, par la voix de son ministre des Sports Abderrezak Sebgag, s’était publiquement dite intéressée et depuis, la Fédération algérienne de football (FAF) a effectivement envoyé son dossier. Selon nos informations, d’autres pays ont également suivi.