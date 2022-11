Afrique-France : où Emmanuel Macron va-t-il se rendre en 2023 ?

Première région concernée : l’Afrique centrale. Selon les informations de Jeune Afrique, Emmanuel Macron se rendra à Libreville au Gabon, en mars ou avril (la date exacte n’est pas encore validée) pour le One Forest Summit. Son homologue Ali Bongo Ondimba et lui avaient annoncé sa tenue à Charm El-Cheikh, en marge de la COP27. Ce sommet sera dédié à l’environnement, à sa préservation et à sa valorisation (crédits carbone et biodiversité).

