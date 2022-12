Islam : Eljay, Boussena, Abou Anas, Iquioussen… Les imams stars des réseaux sociaux

« Le but, c’est que toute votre famille puisse participer et profiter pleinement des sciences religieuses dans une ambiance spirituelle, à la maison », explique Rachid Eljay dans une vidéo publiée le 4 novembre sur sa chaîne YouTube. Avec 2,28 millions d’abonnés, le prédicateur est sans doute le plus influenceur des influenceurs islamiques francophones.

Et comme les autres célébrités du web, l’imam franco-marocain en respecte tous les codes, y compris ceux de la publicité : avant de dévoiler le contenu de « Applique ça vite et tu gagneras le paradis إن شاء الله [ndlr : inch’Allah]”, Rachid Eljay promeut Dini TV, plateforme de streaming dont il est l’un des principaux intervenants, et propose même un code de réduction pour l’abonnement fixé à 29 € par mois.

Créée en 2020, Dini TV – de l’arabe « ma religion » — émet depuis les Émirats arabes unis. La plateforme propose, sur le modèle de Netflix ou de Disney+, des vidéos à la demande autour de la religion musulmane : cours de cuisine, d’arabe, d’histoire, conférences religieuses délivrées par des intervenants « connus pour leur pédagogie et leur compréhension éclairée et équilibrée », et populaires sur les réseaux sociaux, comme Rachid Eljay.