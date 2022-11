Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé de retour à Abidjan, avec quelles ambitions ?

Sobre et respectueux des victimes, voilà comment Charles Blé Goudé, ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci) et ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a qualifié son retour.

Huit ans après avoir quitté le pays pour être transféré à la Cour pénale internationale (CPI), l’ancien leader de la jeunesse pro-Gbagbo, désormais âgé de 50 ans, arrivera ce 26 novembre à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny par un vol régulier. Il y adressera un message à la classe politique et aux Ivoiriens, avant de se rendre à Yopougon, où des partisans l’attendent pour une « fête » et non un meeting, comme ont tenu à insister les organisateurs de son retour.

Charles Blé Goudé rentre près de deux ans après son acquittement par la CPI, devant laquelle il était, avec l’ancien président Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l’humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d’Ivoire, qui a fait plus de 3 000 morts. « J’ai décidé de rentrer dans la sobriété, en respect de la mémoire de toutes les victimes, sans distinction, de la crise au nom de laquelle j’ai été transféré à la CPI », a-t-il confié dans une interview accordée à Radio France internationale (RFI) quelques jours avant son retour.

Longues négociations