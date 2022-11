[Afis 2022] Mobile money, crypto, IA, Zlecaf… Quels enjeux pour le secteur financier africain ? La parole de l’industrie

Finance verte, guerre des prix dans le mobile money, innovation à l’heure de la Zlecaf, paiements numériques et trade finance, consolidation des assurances, intelligence artificielle, risques de crédit, inclusion financière, cryptomonnaies…

Durant deux jours de débats, panels, ateliers, tables rondes, keynotes, l’industrie financière s’attachera à aborder le large volet de thématiques qui animent son quotidien. Mais qu’en attendent vraiment ses acteurs qui seront réunis lors de la deuxième édition de l’Africa Financial Industry Summit (Afis)* ? Jeune Afrique vous en donne un aperçu.

Une industrie de classe mondiale

Comment développer une industrie financière de classe mondiale ? C’est l’une des questions que se poseront les participants du rendez-vous de Lomé. Large taux de bancarisation, participation au financement des individus non salariés (90 % de la population africaine) et des PME, et une meilleure résilience (régulation respectée et concurrence saine), voilà les trois ingrédients nécessaires à son avènement, estime François Jurd de Girancourt, associé chez McKinsey à Casablanca.