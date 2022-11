Jumia : « Notre business doit se faire en Afrique, et y rester »

Sa mission sera certes éphémère, il n’empêche que Francis Dufay incarne à la tête de Jumia une rupture à la fois symbolique et philosophique. Le 8 novembre, date à laquelle il a pris ses fonctions de directeur général par intérim du groupe africain d’e-commerce, le Français devenu citoyen ivoirien s’est empressé d’imposer son style lors d’une réunion générale des équipes, organisée dans l’après-midi de ce même jour.

Exit les années de folles dépenses en marketing et publicité. Une certaine forme d’austérité est désormais de mise au sein de l’entreprise d’e-commerce qui, dix ans après sa naissance, ne connaît ni la rentabilité ni le succès espéré à la Bourse de New York.

Changements de cap

Ce n’est pourtant pas le premier changement de cap pour Jumia, qui a su plusieurs fois remettre à plat sa stratégie. En 2016, le site d’e-commerce centralisé est devenu une place de marché plus souple et moins chère à gérer au quotidien. En 2019, face aux dépenses faramineuses qu’imposait l’expansion géographique à tout crin, le groupe avait finalement décidé de se retirer du Cameroun, de Tanzanie et du Rwanda, sans que cela ne freine jusqu’à présent la croissance de ses pertes.

Ce « retour aux fondamentaux » martelé en interne comme auprès des marchés ou des média par le nouveau DG est-il donc une nouvelle opération de communication visant à rassurer les investisseurs ? Ou est-ce bien l’avènement d’une ère frugale devant enfin mener au point d’inflexion ?

Francis Dufay a accepté de répondre aux questions de Jeune Afrique depuis son bureau d’Abidjan, ville d’adoption pour le jeune dirigeant et métropole symbolisant sa nouvelle organisation, qu’il imagine « proche des réalités du terrain ».

Jeune Afrique : Vous avez pris les fonctions de directeur général par intérim début novembre. Combien de temps va durer cette transition ?