Burkina Faso : rétropédalage au sommet de l’État

Rarement rétropédalage n’aura été aussi rapide – et manifeste. « Contrairement à ce qui a été annoncé à notre édition de 13h, les soldats de la force conjointe de l’Initiative d’Accra seront basés à Tamale, au Ghana, et non déployés au Burkina. La RTB présente ses excuses pour les désagréments. » Le 23 novembre, la Télévision nationale du Burkina (TNB) a eu tôt fait de démentir une information diffusée quelques minutes plus tôt.