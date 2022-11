Afrique – France : Giorgia Meloni, le franc CFA et les contre-vérités

Royaume de l’instantanéité et de son corolaire, la spontanéité, Internet est aussi l’entrepôt d’archives que certains aimeraient parfois voir disparaître. Font partie de ces fossoyeurs d’erreurs de jeunesse les partisans de l’actuelle responsable du gouvernement italien, Giorgia Meloni, confrontés qu’ils sont à une vidéo de leur passionaria en train de qualifier, en 1996, le dictateur fasciste Benito Mussolini de « bon politicien ».

Une autre interview de Giorgia Meloni vient d’être ressortie des tiroirs numériques… du mois de janvier 2019. Les community managers du parti d’extrême droite « Fratelli d’Italia » postent une interview où la politicienne italienne critique, sous les applaudissements d’un public, la présence de la France en Afrique. Sur la chaîne italienne LA7, Meloni déplie un billet de francs CFA qu’elle présente comme une « monnaie coloniale » destinée à exploiter « 14 nations africaines », notamment des enfants du Burkina Faso qui « se glissent dans des tunnels » miniers pour un or qui « finit en grande partie dans les caisses de l’État français ».

I bet @EmmanuelMacron now regrets to have picked a fight with @GiorgiaMeloni. pic.twitter.com/iIFJRr0C5O