Crise entre la RDC et le Rwanda, coups d’État… Au cœur des premiers débats du sommet de l’OIF

Soixante-quatorze délégations étaient présentes pour cet évènement, dont le principal objectif est de préparer l’accord sur la future déclaration qui viendra clore le sommet dimanche soir. Le principal thème de la journée a porté sur la problématique de crise dans les pays francophones.

L’occasion de revenir sur la situation en Arménie et surtout en Ukraine, ce dernier pays ayant rang d’observateur auprès de l’OIF, ainsi que sur celle du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, tous trois pays membres mais absents à Djerba. En plus de condamner fermement les coups d’État et les changements de Constitution qu’ont connus ces trois pays africains, les ministres ont tenté de réfléchir à la manière dont l’OIF pourrait participer à la résolution de ces crises, et avec quelle valeur ajoutée par rapport aux autres intervenants extérieurs.