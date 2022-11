Cameroun : le bras de fer se tend entre Paul Atanga Nji et Équinoxe TV

Fidèle à ses sorties tonitruantes, c’est par une série de lettres publiées le 16 novembre dernier sur la page Facebook du ministère de l’Administration territoriale que Paul Atanga Nji a une nouvelle fois sonné la charge. Cette fois-ci, il demande au gouverneur de la région du Littoral « de saisir le Conseil national de la communication » et d’ouvrir « des enquêtes administratives » contre Équinoxe TV et plusieurs personnes, dont un journaliste de la chaîne et un militant du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) récemment invité dans l’un de ses programmes.

