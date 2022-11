Mali – ONU : quand les pays contributeurs de la Minusma tiraient la sonnette d’alarme

Les annonces de départ s’enchaînent. D’abord Londres et Abidjan, cette semaine, qui ont annoncé leur volonté de retirer progressivement et de manière anticipée leurs Casques bleus du Mali. Puis Berlin, qui doit mettre fin à son engagement « au plus tard » d’ici la fin de l’année 2023, selon l’Agence France Presse, et se réunira sur le sujet le 22 novembre.

Des retraits en cascade, motivés par la dégradation des relations avec le Mali et la multiplication des restrictions imposées par Bamako à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Dans un courrier en date du 16 août 2022, quinze pays contributeurs exprimaient déjà leurs inquiétudes quant à la poursuite de leur engagement. Ce document, que Jeune Afrique s’est procuré, est adressé à Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU, qui, fin juillet, avait rencontré le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.

Décisions nuisibles