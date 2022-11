Algérie-France : Paris dresse une liste pour la commission mixte, Alger se fait attendre

Près de trois mois après l’annonce de la création d’une commission mixte chargée de plancher sur la colonisation en Algérie, une liste d’historiens français a été élaborée par Paris et transmise aux autorités algériennes. Depuis l’annonce de la mise en place de cette commission – qui devra étudier les archives des deux pays portant sur la colonisation française et sur la guerre d’Algérie –, lors de la visite de Macron à Alger et à Oran du 25 au 27 août, l’Élysée et le Palais d’El Mouradia échangent régulièrement sur ce dossier dont les deux présidents veulent faire un axe essentiel dans la refondation des relations entre leurs deux pays.

Côté français, le dossier est suivi par Patrick Durel, conseiller Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Emmanuel Macron, qui faisait d’ailleurs partie du voyage de celui-ci à Alger et à Oran. Côté algérien, c’est Abdelaziz Khelaf, directeur de cabinet de la