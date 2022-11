Le projet d’Ethiopian Airlines au Nigeria cloué au sol par une décision de justice

Le 15 novembre, la Haute cour fédérale nigériane a rendu une ordonnance provisoire qui empêche le gouvernement de transférer une partie des actions de Nigeria Air à Ethiopian Airlines. Le projet de création de la nouvelle compagnie aérienne, qui a déjà obtenu une licence d’exploitation, est donc suspendu.

L’action en justice a été intentée par certaines compagnies aériennes nationales – Azman Air, Air Peace, Max Air, United Nigeria Airlines et Top Brass Aviation – qui ont allégué que la vente des actions du transporteur national violait les lois nigérianes en vigueur.

