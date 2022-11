VALR, Bamboo, Jumo… Quand le patron de Flutterwave se pose en parrain de la fintech africaine

Seul sur scène, dans un espace sombre et restreint tenu à l’écart de la cohue des participants. Il a fallu étudier en détail le programme des conférences du 9 novembre à AfricaCom pour remarquer que l’un des patrons les plus en vue de la tech africaine était dans les murs et donnait de surcroît une conférence de vingt minutes.

Devant un parterre de quelques dizaines de personnes, Olugbenga Agboola, cofondateur et patron de la licorne nigériane Flutterwave, a esquissé le futur du secteur en Afrique tout en mettant en valeur des réussites locales, dont certaines font partie de ses clients.

Secteurs de niches

« Lorsque les banques ont commencé à se constituer en réseau en Afrique, cela a permis à la technologie de devenir le principal moteur du changement dans la façon dont nous accédons aux services », explique GB, tout en se remémorant qu’à la création de Flutterwave, aux alentours de