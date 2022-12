Mali : Iyad Ag Ghaly, l’homme qui ne meurt jamais

Barkhane a donc été stoppée en Méditerranée. Après tout, rien d’illogique pour une opération dont le nom renvoyait aux dunes de sable soufflées par les vents du Sahara. Ce 9 novembre, c’est à bord du porte-hélicoptères amphibie Dixmude, amarré dans le port de Toulon, qu’Emmanuel Macron a officiellement mis fin à la plus importante opération extérieure française, face à un parterre de hauts gradés de l’armée.

À des milliers de kilomètres de là, caché quelque part dans l’immensité saharienne, Iyad Ag Ghaly a dû esquisser un large sourire sous son épaisse barbe poivre et sel en écoutant son ennemi prononcer l’oraison funèbre de Barkhane. Et pour cause : le chef jihadiste a survécu à près d’une décennie de présence française au Mali, depuis le déclenchement de l’opération Serval, début 2013, jusqu’au départ des derniers soldats français du pays, mi-août. Durant cette période, de nombreuses autres figures du jihad sahélien n’ont pas eu la même chance. Abou Zeïd, Omar Ould Hamaha, Djamel Okacha, Abdelmalek Droukdel, Bah Ag Moussa, Abou Walid Al Sahraoui… Étrangers ou maliens, plusieurs d’entre eux ont été tués par la France.

« Si on le trouve, on le liquide »

Ag Ghaly, lui, est considéré comme le dernier des mohicans. En dix ans, ce Touareg malien de la tribu des Ifoghas est devenu le jihadiste le plus recherché du Sahel. Le patron du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM, en arabe, affilié à Al-Qaïda), dont la tête a été mise à prix 5 millions dollars par les États-Unis, trône depuis longtemps tout en haut de la liste des High Value Targets (HVT) des services de renseignement français. « Si on le trouve, on le liquide », n’hésitait pas à dire, dès 2017, un influent ministre à Paris – un discours qui n’a guère changé depuis.

« Il a échappé à plusieurs opérations visant à le neutraliser ces dernières années, indique une source élyséenne. Il est une de nos cibles prioritaires. Mais, par chance ou par prudence, il a toujours réussi à s’en sortir. » Voilà un moment que l’ancien rebelle touareg radicalisé fait l’objet d’un dispositif spécial côté français, avec des équipes de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), de la Direction du renseignement militaire (DRM) et du Commandement des opérations spéciales (COS) chargées de sa traque. Le tout avec des moyens importants déployés pour le repérer dans le désert : satellites, drones, petits avions bardés de capteurs audio et vidéo, sans oublier le précieux renseignement humain sur le terrain.