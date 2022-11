Si l’élection présidentielle, c’est la rencontre d’un homme et d’un peuple, comme l’affirmait le Français François Bayrou en 2007, Malick Gakou est bien décidé à aller à la rencontre du sien, au Sénégal. Le 13 novembre, l’opposant a officiellement été investi par le Grand Parti, sa formation politique, pour le représenter au scrutin de 2024, devant plusieurs centaines de partisans. « Je suis le candidat de la concorde nationale et de la paix sociale. Et je deviendrai le cinquième président du Sénégal », affirme d’emblée Malick Gakou à JA.

L’ancien ministre du Commerce de Macky Sall est la deuxième personnalité de la principale coalition de l’opposition (Yewwi Askan Wi) à avoir officialisé sa participation. Avant lui, Ousmane Sonko, le président du Pastef, avait pris ses camarades de court en se déclarant dans la foulée de l’annonce des résultats des législatives. Et avant ce dernier, c’est Khalifa Sall qui, bien que frappé d’une peine d’inéligibilité, avait fait savoir son intention d’être candidat en 2024 dans un entretien accordé à Jeune Afrique en décembre 2021. « Plus l’opposition présentera des candidats crédibles, capables de recueillir chacun plus de 15 % des suffrages, plus elle sera à même de battre le candidat du pouvoir au deuxième tour », estime aujourd’hui Malick Gakou, alors que Macky Sall entretient toujours le flou sur ses intentions.