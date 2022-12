Ces Africains qui bousculent le prêt-à-penser

LES 30 QUI FONT L’AFRIQUE DE DEMAIN (10/12) – Le standard RSS. Les licences « Creative Commons ». La fameuse plateforme Reddit. Toutes ces créations, et d’autres encore, portent la marque d’Aaron Swartz. Cette figure de l’internet libre, qui s’est donné la mort à l’âge de 26 ans, en 2013, encourait une peine de trente-cinq ans de prison et une amende de 1 million de dollars au moment de sa mort. Son crime ? Avoir mis en circulation plus de 4 millions d’articles universitaires illégalement téléchargés sur le site (payant) de la bibliothèque numérique JSTOR.