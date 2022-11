Burkina Faso : une nouvelle Assemblée acquise à Ibrahim Traoré

Parmi les 71 personnalités « qualifiées et compétentes » que compte l’assemblée, seulement dix femmes? © DR.

La secrétaire générale de l’Assemblée législative de transition, chargée de l’expédition des affaires courantes, Valérie Semporé/Soubeiga, a voulu anticiper. Pressée par les délais et sur instruction de l’exécutif, elle n’a pas attendu la fin des travaux de la commission de réception des dossiers des listes des membres de la nouvelle Assemblée législative de transition (ALT) pour convoquer une session de l’organe législatif.

La liste a finalement été rendue publique quelques heures plus tard par la Radiodiffusion télévision du Burkina. Conformément à la Charte de transition adoptée le 14 octobre lors des assises nationales, la chambre sera composée de 71 personnalités « qualifiées et compétentes », dont onze femmes seulement.

Toutes répondent à des critères bien définis : être de nationalité burkinabè, être majeur, jouir de ses droits civiques et politiques, ne pas se trouver dans un cas d’incapacité prévu par la loi, n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit touchant à l’honneur et à la probité, être intègre, impartial et de bonne foi.