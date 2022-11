M23 en RDC : Umaro Sissoco Embaló attendu chez Tshisekedi et Kagame

Le ballet diplomatique se poursuit en RDC et au Rwanda. Alors que le président angolais, João Lourenço, s’attelait ces derniers jours à relancer le processus de Luanda – il a reçu les ministres rwandais et congolais des Affaires étrangères le 5 novembre – et qu’un nouveau sommet de l’East African Community est en préparation, un nouveau chef d’État a proposé ses services pour tenter de résoudre la crise entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame.

Selon nos informations, le chef de l’État bissau-guinéen et président en exercice de la Cedeao Umaro Sissoco Embaló, s’apprête à effectuer une visite à Kinshasa, où il doit rencontrer son homologue congolais, avant de se rendre à Kigali pour échanger avec le chef de l’État rwandais. Son arrivée dans la capitale congolaise est prévue le 12 novembre.